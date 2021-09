Júlio prega cautela: “ninguém é imbatível; todo adversário é perigoso”

Um dos líderes do DEM em Mato Grosso, o ex-senador Julio Campos defendeu cautela no que diz respeito ao processo eleitoral do próximo ano, especialmente no que diz respeito a uma eventual candidatura do governador Mauro Mendes (DEM) à reeleição.

Em que pese Mendes não falar publicamente sobre o assunto e dizer que qualquer discussão sobre a disputa será feita somente em 2022, muitos de seus aliados o colocam como favorito na disputa.

Nos bastidores, por exemplo, muitos apontam que a ausência de uma candidatura de oposição consolidada faz com que Mendes saia muitos degraus a frente.

“Não existe ninguém imbatível na política. Todos que disseram que eram imbatíveis, terminaram perdendo a eleição. Temos que trabalhar muito e não é brincadeira. A oposição já começou a se articular em Mato Grosso”, afirmou o ex-senador.

De todo modo, o democrata ressaltou as entregas feitas pela atual gestão e ressaltou, por exemplo, o ajuste nas finanças do Estado.

“As coisas estão em ordem no Estado, as finanças, as obras estão sendo executadas, mas ninguém é imbatível na política. Todo candidato é perigoso. Eleição é eleição”, disse Júlio.

“As chances de ganhar a eleição com o governador Mauro Mendes são muito boas, mas vai depender do trabalho de formar uma boa frente e manter os atuais coligados. Mais que isso, se possível, ‘amarrar’ mais companheiros que venham a somar conosco para consolidar a vitória”, concluiu.