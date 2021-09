Justiça quebra sigilos de ex-mulher de Bolsonaro e outras 25 pessoas

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, e outras 25 pessoas. A medida foi tomada a pedido do Ministério Público dentro das investigações sobre o desvio de dinheiro de assessores do filho do presidente, Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal da capital fluminense.

Ao todo, o núcleo investigado que inclui Ana Cristina possui mais seis parentes dela que constaram como assessores de Carlos Bolsonaro. A lista inclui o publicitário André Valle e a fisiculturista Andrea Valle, ambos irmãos da ex-mulher do presidente. Gilmar Marques, que foi companheiro de Andrea e é pai da filha dela. Ainda, a professora Marta Valle, cunhada de Ana Cristina.

O MP -RJ investiga o grupo desde julho de 2019 por suspeitas de devolução de salários, a rachadinha, e a existência de nomeações de “funcionários fantasmas” – pessoas que não trabalharam de fato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro

A quebra foi autorizada no dia 24 de maio e divulgada hoje em reportagem da colunista do UOL, Juliana Dal Piva. A colunista, juntamente com a jornalista Juliana Castro, assinaram a reportagem publicada pela revista Época, em 20 de junho de 2019 – que deu origem a investigação.

O vereador Carlos Bolsonaro, suspeito de ser o principal beneficiário, também teve suspensos os sigilos fiscal e bancário.