Lavar o cabelo todos os dias é necessário?

Você deve estar se perguntando com que frequência deve lavar o cabelo. É normal ainda ter dúvidas de como manter seus fios saudáveis e fortes. Pesquisei a opinião de alguns especialistas no assunto, que vão contar para nós, a maneira correta de como cuidar principalmente do nosso couro cabeludo.

A cabeleireira Bárbara Giriotas e a dermatologista Dra. Silvia Quaggio conta sobre quais são os efeitos de lavar o cabelo todos os dias e como encontrar a frequência ideal para termos um couro cabeludo e fios saudáveis. Então, continue lendo que vamos sanar suas dúvidas.

Segundo a cabeleireira Bárbara, se você pratica atividade física diariamente, o ideal é lavar o cabelo todos os dias, mas deve evitar a água quente e utilizar o shampoo apenas uma vez. Outra dica é dada pela dermatologista Silvia Quaggio, que indica que você faça uma avaliação da sua raiz. Caso ela esteja oleosa todos os dias, o que acontece com mais frequência com quem pratica atividade física e possui sudorese no couro cabeludo, a indicação é lavar todos os dias.

Vou te explicar o que é Sudorese; Sudorese é uma condição cuja principal característica é a transpiração em excesso. Segundo o dicionário Michaelis (2007), sudorese é “transpiração profusa”. O suor é um mecanismo que torna possível a adaptação do corpo às flutuações de temperatura a que o ser humano pode ser exposto.

Segundo a Dra. Silvia, existem várias doenças que agridem o couro cabeludo. A mais comum é a caspa. As possíveis causas para formação são diversas como estresse, água quente na lavagem, uso de bebidas alcoólicas, entre outros fatores, tudo isso estimula excesso de oleosidade.

Gostou da dica? O ideal é você analisar a textura do seu cabelo para saber qual aplicar.