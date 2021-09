Leite diz que processo de impeachment de Bolsonaro parece “ser inevitável”

Prestes a cumprir uma agenda partidária em Cuiabá, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) parece ser “inevitável”.

Nos atos de 7 de setembro, o presidente subiu o tom das críticas contra o Supremo Tribunal Federal (STF), sobretudo, contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro disse, inclusive, que não cumprirá decisões que, porventura, sejam assinadas por Moraes.

“Não se pode banalizar o impeachment, mas também não pode se permitir que se banalize a presidência da República. E ela tem sido atacada, a própria instituição da presidência, a nossa Constituição. São sérios e vários os ataques promovidos pelo presidente”, disse Leite, em uma entrevista à Rádio CBN Cuiabá.

“Me parece que não faltam razões, do ponto de vista técnico e jurídico para se abrir um processo de impeachment. O processo acontece dentro de um ambiente político e o próprio presidente está criando esse ambiente com sua popularidade sendo reduzida”, emendou o governador.

Segundo ele, a cada dia, a população vai percebendo que os posicionamentos do presidente prejudicam suas vidas.

Como prova disso, ele citou o aumento da inflação, a economia “patinando”, desemprego a números assustadores.

“Tudo isso em razão de um ambiente político de tensionamento que gera efeitos econômicos. Parece que o processo de impeachment se impõe e acho que precisa ser levado adiante”, afirmou.

Ruptura e ameaças

Ainda durante a entrevista, o governador Eduardo Leite – que vem sendo apontado como uma terceira via na disputa à presidência – teceu diversas críticas ao tom do discurso pregado por Bolsonaro durante as manifestações

“Acompanhamos o desrespeito às instituições. O presidente tenta quebrar as regras do jogo, promover rupturas e faz ameaças a um poder constituído. São manifestações que precisam de repúdio e precisam ser dadas consequências”, argumentou.

“O presidente é responsável por esse aumento do custo de vida no País, acompanhado de inflação e perda do poder de compra. Tudo fruto do tensionamento constante que ele promove. Além da democracia, que por si só é um bem que deve ser defendido, há o dano direito e imediato na vida das pessoas por conta dessa postura. O presidente está retardando a retomada do crescimento econômico e piorando a vida dos brasileiros com essas manifestações”, concluiu.

No sábado (11), Eduardo Leite participa de um evento do PSDB em Cuiabá. Além dele, o partido tem como possível candidato à presidência da República em 2022, o governador de São Paulo, João Dória.