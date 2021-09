Leonardo deixa Eduardo Costa de fora do novo Cabaré e chama Bruno & Marrone

Ao que parece, Eduardo Costa e o Leonardo não estão na melhor fase da amizade! Isso porque, na última terça-feira, dia 7, Renato Fernandes, conhecido por ser o maior influenciador sertanejo do país, revelou que o projeto Cabaré vai voltar em 2022, mas sem um dos idealizadores, o próprio Eduardo Costa. E pasmem! A dupla Bruno & Marrone substituirá o sertanejo ao lado de Leonardo.

Meus amigos sertanejeiros, o projeto Cabaré vai voltar em 2022 e a novidade é a entrada de Bruno e Marrone no lugar do Eduardo Costa. Imagina a resenha do Marrone e Leonardo juntos no palco. Gostaram?, escreveu Renato.

Assim que a bomba caiu na internet, os fãs não gostaram nadinha da notícia e dispararam:

Cabaré sem Eduardo Costa não é Cabaré

Cabaré é Eduardo Costa e Leonardo! Não aceite imitações!

Rapaz, Eduardo Costa deveria está aí nesse meio. O cara foi fundador do projeto. Injusto!

Cabaré é a cara de Eduardo Costa e Leonardo. Amo Bruno e Marrone, mas não dá, não!

Uma falta de respeito!

Os boatos de que Leonardo e Eduardo estão brigados circulam desde 2020, contudo, nenhum dos dois confirmaram ou negaram nenhuma desavença. O que vocês acharam da troca?