Líder de bloqueio em Rondonópolis diz que movimento tem mais de 500 advogados

A decisão de bloquear o tráfego em rodovias federais segue um plano nacional e tem o respaldo de mais de 500 advogados em todo o país. A informação foi prestada por um dos líderes do movimento que desde ontem (07) realiza a interdição parcial das BRs 163 e 364 em Rondonópolis. O movimento prosseguiu hoje e segundo a Polícia Rodoviária Federal atinge exclusivamente caminhões que transportam cargas não perecíveis.

José Carlos disse que é caminhoneiro e trabalha em uma transportadora. Desde ontem ele opera como uma espécie de porta-voz dos manifestantes que montaram acampamento nas proximidades do antigo posto Trevão – ponto de confluência entre as duas rodovias federais.

“Essa paralisação é em nível nacional, não é só em Mato Grosso. O movimento é muito bem organizado, temos mais de 500 advogados trabalhando na área jurídica desses grupos em todo o Brasil. É um movimento ordeiro, em prol da democracia”, afirmou.

À reportagem do portal Agora MT, José Carlos apresentou uma carta que teria sido enviada aos líderes em todos os município. O documento é apócrifo e contém duas reivindicações prioritárias: 1) a aprovação do voto impresso e auditável com contagem pública; 2) a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

O documento diz que as reivindicações serão entregues hoje (08) ao Congresso Nacional, que terá 72 horas para se pronunciar. Caso isso não ocorra, a orientação é para que os manifestantes iniciem o bloqueio total das rodovias à partir do próximo sábado (11).

“Nosso objetivo é mudar o país e mudar aquele STF. Queremos o voto auditável, pois temos o direito de saber em quem nós votamos, é um direito do cidadão”, disse José Carlos. “O comunismo está entrando e tomando conta do país. Não aceitamos. Nossa bandeira é verde e amarela e nunca será mudada. Não aceitamos essa bandeira vermelha”.

José Carlos também mostrou à reportagem cópias de uma notificação feita ao Ministério da Justiça informando sobre os manifestos e pedindo a abertura de processos de impeachment de ministros do STF.

A notificação é usada para ‘fundamentar juridicamente’ as manifestações e tem as assinaturas da Coalizão Pró-Civilização Cristã, do servidor público aposentado Wilson Issao Koressawa e do empresário Luis Antonio Mozzini, do Distrito Federal.

No ano passado Wilson Koressawa já havia ingressado com um pedido semelhante no Superior Tribunal Militar (STM). Wilson já foi promotor de Justiça no Distrito Federal, chegou a ser candidato a deputado pelo PSOL e, mais recentemente, também atuou no grupo de extrema-direita ‘300 do Brasil’ – liderado pela ativista Sarah Winter.