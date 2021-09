Lindomar Alves assumirá Secretaria de Trânsito em Rondonópolis na sexta-feira

O futuro secretário de Transportes e Trânsito de Rondonópolis, Lindomar Alves, vai falar hoje (29) na live do Agora MT sobre os desafios do setor e as prioridades que pretende estabelecer no comando da pasta. A posse dele está confirmada para a próxima sexta-feira (01/10).

Lindomar Alves é servidor público e, em gestões anteriores, já respondeu pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ele é formado em Geografia e chegou a disputar uma vaga na Câmara Municipal no ano passado, na mesma coligação do prefeito José Carlos do Pátio.

O convite para a secretaria foi formulado pelo próprio prefeito, em caráter pessoal. Os dois e conhecem há muito tempo e a escolha teria ocorrido devido ao ‘perfil operacional’ de Lindomar.

O principal desafio do futuro secretário será a implantação da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo, uma promessa de campanha do prefeito. A Câmara já aprovou a autorização e o município chegou a adquirir boa parte da frota. Falta agora compor a equipe e colocar o serviço em funcionamento.

Também dependerão do novo secretário as mudanças envolvendo a gestão do estacionamento rotativo na região central da cidade.

Outra prioridade é organizar o trânsito, visando melhorar a mobilidade urbana e reduzir o número de acidentes – principal causa de ocupação de leitos hospitalares no município.

Na live de hoje, Lindomar deve comentar também questões relacionadas ao meio ambiente, em especial os efeitos das mudanças climáticas no abastecimento de água no município.

A live começa às 17 horas e será transmitida pela página do Agora MT no Facebook, onde é possível também fazer comentários e enviar perguntas ao entrevistado.