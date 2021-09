Lindomar diz que assumirá Setrat e quer diálogo sobre radares, rotativo e nova autarquia

Aos 48 anos e trazendo na bagagem a experiência de anos de serviço público e duas passagens na Secretaria de Meio Ambiente de Rondonópolis, o geógrafo Lindomar Alves se prepara para a assumir a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat). Ele disse que foi convidado pelo prefeito José Carlos do Pátio, aceitou e pretende tomar posse no dia 01 de outubro.

Ontem (18) Lindomar conversou com a reportagem do Agora MT e falou sobre questões polêmicas como a volta da fiscalização eletrônica, o futuro do estacionamento rotativo e a implantação da autarquia de transporte coletivo.

Para todas as situações Lindomar promete estabelecer um diálogo prévio com o objetivo de embasar as decisões.

“Vamos abrir o debate com a sociedade e a Câmara Municipal, onde com certeza irá prevalecer o interesse público. Antes de assumir pretendo também fazer um estudo completo, interna e externamente de toda a realidade, para que, com base em informações precisas, eu possa me posicionar”, afirma.

RADARES E ROTATIVO

O levantamento prévio será fundamental para decidir, por exemplo, o destino do estacionamento rotativo. Nesta semana o vereador Reginaldo Santos (SD) pediu o cancelamento do contrato em vigor, alegando que a empresa que administra o sistema presta um serviço ruim e deve mais de R$ 4 milhões ao município.

Lindomar disse que pretende analisar os dados e chamará a empresa para discutir o saneamento das pendências e medidas para melhorar o serviço. Só após isso decidirá o que fazer.

“Com base técnica tomaremos a melhor decisão quanto à continuidade ou distrato. Prevalecerá o interesse público, e a satisfação do cidadão usuário. Vamos também chamar o vereador Reginaldo para participar conosco na busca e solução do problema”.

Quanto ao retorno dos radares eletrônico, Lindomar mostrou-se favorável de início. Para ele a medida pode ter um efeito positivo no combate à violência no trânsito.

“Nos preocupa o aumento nos índices de acidentes e os efeitos disso na questão do atendimento na ortopedia hospitalar. Talvez seja preciso que haja disciplina, sem que paire na sociedade sentimento equivocado de indústria de multa”, declarou

TRANSPORTE COLETIVO

Outro assunto que deve ocupar as atenções do futuro secretário é a implantação da recém criada Autarquia Municipal de Transporte Coletivo, uma promessa de campanha do prefeito José Carlos do Pátio que já foi aprovada pela Câmara e depende agora apenas de atos administrativos.

Além de definir os futuros diretores e organizar a frota, a Secretaria de Trânsito em conjunto com outros setores da administração precisará também providenciar a contratação dos futuros servidores.

O problema é que o município está impedido de criar novos cargos por causa da Lei Complementar 173/20, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e garantiu auxílio financeiro para Estados, Municípios e Distrito Federal (DF) sob o compromisso de contenção das despesas públicas.

“Vamos tomar pé da situação, e inclusive analisar com muita cautela a lei federal que veda a contratação em época de pandemia. No entanto, aquilo que tiver em curso e que não venha conflitar legalmente com a dita lei, com certeza será adotado, de modo a atender o interesse público e dos usuários do transporte coletivo”, disse Lindomar.

CONVITE PESSOAL

Lindomar foi um dos fundadores do Partido Verde em Rondonópolis, mas no ano passado disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo PSD – partido do vice-prefeito Aylon Arruda. Ele teve 414 votos e terminou como quarto suplente da legenda. No entanto Lindomar afirma que o convite para integrar o governo não tem relação com a questão partidária.

“O prefeito nos fez o convite, de maneira pessoal e não partidária, por ser nosso perfil alicerçado no trabalho e resultado, ou seja, operacional” explica.

O futuro secretário disse ainda que a portaria confirmando a nomeação poderá sair já na semana que vem, mas a posse só ocorrerá em outubro por questões também pessoais.

“Ainda estou cuidando de algumas questões particulares, inclusive relativas à minha mãe e ao falecimento do meu pai”, afirmou.

A assessoria de comunicação da Prefeitura não confirmou nem negou o convite e a possível nomeação de Lindomar Alves para a Setrat.