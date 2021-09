Livro é lançado em prol da causa do câncer infantojuvenil

O mês de setembro traz luz a uma causa muito importante, o câncer infanto juvenil, através da campanha de conscientização Setembro Dourado. A realidade de crianças com câncer ainda é assustadora. Hoje, essa ainda é a doença que mais mata na faixa etária de 1 a 19 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, com o surgimento de um novo caso a cada hora no Brasil.

Em meio ao cenário, a Agência A+, boutique especializada em comunicação integrada, promove a venda de um livro com renda revertida de forma integral para o Instituto Ronald McDonald, que tem por missão propiciar saúde e qualidade de vida para crianças e adolescentes com câncer e suas famílias no Brasil. Devido à pandemia, a organização suspendeu muitas campanhas de arrecadações presenciais previstas para 2020, resultando em uma perda de mais de 40% nas receitas.

O livro “Líderes que Impulsionam” é resultado da série de lives homônima realizada no Instagram da Agência A+ (@agenciaamais) e apresentada pela CEO da empresa, Tatiana Marzullo, durante a pandemia, e escrito pela jornalista Kelli Gonçalves, responsável pelo ContA+, selo editorial da Agência.

– Este livro apresenta a história de 14 líderes incríveis que se dispuseram a contar suas experiências em um dos momentos mais desafiadores que o mundo já viveu: a pandemia da COVID-19, que se iniciou em março de 2020. Essa obra foi idealizada para inspirar e motivar as pessoas que no isolamento social sofreram de ansiedade, insegurança e depressão, explica Tatiana.

Somente no pré-lançamento, realizado em novembro de 2020, foram vendidos 340 livros e 10 ebooks exemplares, gerando uma receita de 17 mil reais para o Instituto.

– Essa linda inciativa da Agência A+ e desses líderes que impulsionam tantas conquistas é um exemplo de que juntos somos mais fortes e podemos ir ainda mais longe na missão de aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Por isso, em nome de todos do Instituto Ronald McDonald e dos nossos pequenos pacientes oncológicos e seus familiares, agradeço por mais essa conquista, o livro “Líderes que Impulsionam” – um legado para as próximas gerações de líderes e de empresários que lutam por um mundo melhor, mais igualitário e sem câncer, celebra o Superintendente do Instituto, Francisco Neves.

Ilustração que inspira

“Líderes que impulsionam” tem na capa o trabalho de ilustração do artista Macister Justino, ex-paciente beneficiado pelo Instituto Ronald McDonald. Com apenas 17 anos, após o diagnóstico do Linfoma de Hodgkin – um câncer no sistema linfático, Macister Justino foi tratado em um centro de excelência apoiado pelo Instituto e ficou hospedado na Casa Ronald McDonald Campinas. Lá, durante as atividades multidisciplinares oferecidas pela Casa, com um bloco de desenhos e lápis de cor nas mãos, encontrou na arte uma maneira de extravasar seus sentimentos.

No primeiro Natal de Macister na Instituição, incentivado pelos voluntários da Casa, seus desenhos foram selecionados para estamparem os cartões festivos. Hoje, 12 anos depois, o artista está curado e vive do que mais gosta de fazer e do que aprendeu com a ajuda do Instituto: a sua arte.

Setembro Dourado: Livro com venda revertida a causa do câncer infantojuvenil ‘Líderes que Impulsionam’

Valor: R﹩50,00

Link para compra: https://www.amazon.com.br/dp/B08X2355PN

Sobre a Agência A+

Fundada em 2008 pela jornalista carioca Tati Marzullo, a Agência A+ tem escritório sede localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e é dirigida também pelo publicitário Leandro Varges. A empresa conta ainda com uma unidade em São Paulo, comandada pela jornalista Kelli Gonçalves. Atuando como uma agência boutique de Comunicação Integrada possui em seu portfólio os serviços de assessoria de imprensa, comunicação interna, marketing digital, redes sociais, publicações e conteúdo, branding, influenciadores digitais e marketing de relacionamento. Em 2020, no meio da pandemia, a Agência A+ inovou com o lançamento da A+ Online, unidade de negócios que oferece cursos em diferentes áreas para micro e pequenos empreendedores, profissionais liberais e autônomos que desejam transformar e potencializar suas empresas e carreiras.

Também este ano, a A+ inovou e criou a LamparinA+, braço de sustentabilidade da agência em parceria com a consultoria Lamparina. O primeiro projeto da fusão de serviços foi o lançamento da Rider R4 (Grendene), linha de calçados sustentáveis, para a imprensa e influenciadores digitais.

Em agosto a Agência A+ recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o selo de certificação da consultoria Great Place to Work (GPTW) e passou a integrar o hall das melhores empresas para se trabalhar do Rio de Janeiro na categoria boutique, no segmento de comunicação. Entre os clientes da A+ estão: Naturgy Soluções, Supermercados Mundial, ASSERJ (Associação de Supermercados do Rio de Janeiro), Aspen Pharma, Lojas Caçula, Instituto Ronald McDonald, Invisalign, Walter’s Coiffeur, entre outros.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 22 anos atua para promover a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, aumentando as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo programas ligados à capacitação de profissionais e estudantes de saúde para o diagnóstico precoce do câncer em crianças e jovens, estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, e projetos que visem a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas em https://www.institutoronald.org.br .