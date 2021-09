Luan Santana alcança liderança em rádios de todo Brasil com ‘Morena’

Luan Santana atingiu a liderança nas rádios de todo o Brasil, na semana passada, com a música Morena. A canção, que foi lançada há cerca de dois meses, acumulou 2.886 execuções, segundo informações de uma pesquisa divulgada pela Crowley.

“Todo este sucesso agradeço ao meu público, que sempre me incentiva a criar mais e mais. ‘Morena’ é uma daquelas surpresas felizes. Não vejo a hora de voltar aos shows e fazer um quadro com esta música, interagindo com as fãs. Ser número 1 nas rádios, num mercado tão competitivo, é motivo de muita comemoração”, disse o músico sertanejo, por meio de texto enviado à imprensa.

O projeto, que é primeiro do artista após assinar com a Sony Music, também é destaque nas plataformas digitais. No YouTube, a música soma mais de 96 milhões de visualização. Já no Spotify, são mais de 69 milhões de plays.