Lula segue liderando e avaliação do Governo Bolsonaro piora, diz pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as intenções de voto e poderia até vencer a disputa presidencial no primeiro turno se as eleições fossem hoje. É o que mostra a nova pesquisa do IPEC (ex Ibope) divulgada ontem. Em dois cenários diferentes, o ex-presidente aparece com mais de 20 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No primeiro cenário, considerando apenas cinco candidatos, Lula aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 23%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, o petista poderia chegar a 50%, no limite para ser eleito em primeiro turno. Já Bolsonaro ficaria com, no máximo, 25% pela margem de erro.

Na pesquisa anterior do IPEC, feita entre 17 e 21 de junho, nas mesmas condições e cidades, Lula tinha 49% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro.

No outro cenário, com 10 candidatos apresentados aos entrevistados, Lula (PT) cai para 45% e Jair Bolsonaro aparece com 22%. Ciro Gomes (PDT) que, no primeiro cenário tinha 8%, aqui soma 6% das intenções de voto.

A pesquisa aponta que Lula se sai melhor entre os eleitores do Nordeste (65%); quem têm ensino fundamental 1 (61%) e ensino fundamental 2 (58%); quem mora em municípios com até 50 mil habitantes (53%); e entre os católicos (54%).

Já Bolsonaro tem melhor desempenho nas regiões Norte e Centro-Oeste (31%); entre os homens (28%); evangélicos (31%); e os que se autodeclaram brancos (28%).

A pesquisa também perguntou a opinião dos entrevistados sobre o governo de Jair Bolsonaro. Mais da metade (53%) respondeu “ruim ou péssimo”. Para 22% o governo é ótimo/bom, 23% consideram regular e 1% não souberam ou preferiram não responder

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 20 de setembro com 2.002 pessoas de 141 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%, o que significa dizer que os resultados da pesquisa têm 95% de chance de representar a realidade.

O Ipec foi criado em fevereiro deste ano por ex-executivos do Ibope Inteligência. Conforme os diretores, o novo instituto tem a mesma capacidade operacional, técnica, metodológica e de atendimento aos clientes do antigo Ibope.