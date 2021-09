Mãe quebra janela para fugir de incêndio com o filho em Rondonópolis

Um princípio de incêndio ocorrido hoje (06), por volta do meio-dia na região do bairro Sagrada Família, em Rondonópolis, por pouco não terminou em tragédia. A mãe teve que quebrar a janela do quarto para fugir das chamas com o filho.

Segundo informações, o incêndio começou na sala, provavelmente em um sofá. As chamas se propagaram rápido pela sala e como só havia uma porta para saída ela teve que quebrar a janela e sair com o filho.

Ela teve alguns cortes e queimaduras nas mãos. A criança não se feriu.

De acordo com os Bombeiros, as chamas não se propagaram mais porquê vizinhos começaram a apagar o fogo com baldes e mangueiras até a chegada da guarnição.