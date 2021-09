Manifestantes bolsonaristas tentam invadir o Ministério da Saúde

Na manhã desta quarta-feira (8), manifestantes pró-Bolsonaro tentaram invadir o prédio do Ministério da Saúde. Diversos grupos estavam acampados na Esplanada dos Ministérios desde a segunda-feira (6/9), para os atos do Dia da Independência (7/9).

De acordo com informações do site ‘Metrópoles’, os apoiadores do presidente avançaram contra os portões, xingaram os funcionários, bateram nos vidros do edifício e perseguiram um cinegrafista de uma emissora de televisão, tentando invadir a sede da organização.

Um funcionário do ministério, que estava saindo do local, foi cercado pelos bolsonaristas e ameaçado. O homem pediu ajuda e foi escoltado por seguranças do prédio.

Os funcionários do Ministério da Saúde voltaram correndo para suas salas com medo das ameaças e violência dos bolsonaristas.