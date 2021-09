Manifestantes retomam bloqueio parcial de rodovias em Rondonópolis

Apoiadores do presidente Bolsonaro retomaram hoje (08) o manifesto nas imediações do antigo posto Trevão, ponto de confluência das BRs 163 e 364 em Rondonópolis. Eles estão impedindo a passagem de caminhões com cargas não perecíveis e há a possibilidade de que o bloqueio seja ampliado ao longo do dia.

A ação dos manifestantes foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os policiais acompanham o movimento e têm pedido moderação.

A reportagem do Agora MT esteve no local e conversou com alguns manifestantes que estão acampados no local.

Eles disseram que o movimento é pacífico e não há impedimento à passagem de veículos de passeio, ônibus e nem de caminhões que transportam produtos perecíveis.

“Estamos pedindo pacificamente que os caminhoneiros com carga seca interrompam a viagem e aguardem nos postos de combustíveis ao longo da rodovia”, explicou um manifestante.

Outros caminhoneiros estão sendo orientados a não trafegarem pelas rodovias federais, utilizando rotas alternativas para seguir viagem.

OUTROS PONTOS

Além do bloqueio parcial neste ponto da BR-364 em Rondonópolis (km 202), também há registro de manifestação semelhante no quilômetro 177 da mesma rodovia em Pedra Preta. Lá a orientação é para que os motoristas estacionem no Posto Locomotiva.

Manifestantes também realizam a interdição parcial da BR-158 no município de Confresa. A informação é que apenas os veículos de carga estão sendo impedidos de trafegar.

Até o momento não foi divulgada uma pauta de reivindicações. Extraoficialmente a informação é que os manifestantes aguardam a entrega de um documento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, requerendo o voto impresso e a destituição dos ministros do STF. A previsão é que este documento seja entregue formalmente hoje, às 14 horas.