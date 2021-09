Mauro Mendes participa de encontro com lideranças comunitárias em Rondonópolis

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama, Virginia Mendes, realizam nesta quinta-feira (23), em Rondonópolis, o 1º Encontro Regional com Líderes Comunitários. O evento será realizado no Salão de Eventos da União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (Uramb), a partir das 8 horas.

O encontro foi organizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), através da Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários, e reunirá lideranças de 19 municípios da região Sudeste do Estado.

A proposta do evento é promover a aproximação do governo do Estado com os presidentes de bairros, associações e clubes de mães, com objetivo de conhecer as demandas mais específicas da sociedade.

Serviço

1º Encontro Regional com Líderes Comunitários

Data e hora: quinta-feira (23), às 8h

Local: Salão de Eventos da União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (Uramb)