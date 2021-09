Mauro Mendes abre evento na Uramb e vai discutir novas parcerias com a Prefeitura de Rondonópolis

O governador Mauro Mendes (Dem) chegou a pouco na sede da União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairro (Uramb), onde participa da abertura do 1º Encontro Regional com Líderes Comunitários. O evento abre a agenda dele nesta quinta-feira (23) no município, onde também visitará obras e terá uma reunião de trabalho com o prefeito José Carlos do Pátio.

Na chegada à Uramb, Mauro Mendes conversou com a imprensa e disse que pretende fazer uma espécie de prestação de contas às lideranças comunitárias.

“Estive aqui na época da eleição e conversei com eles sobre o que queríamos fazer em Mato Grosso. Hoje venho para participar com muita alegria em retribuição à importância que tem a representação do Movimento Comunitário. Com dois anos e 9 meses de gestão praticamente completos e, apesar da pandemia e de muitas dificuldades, nós recuperamos as finanças do Estado”, afirmou.

O governador disse que neste período regularizou o pagamento de salários, fornecedores e os repasses às prefeituras. “Também estamos com um pacote muito grande de obras. Serão 2.500 quilômetros de rodovias asfaltadas em quatro anos”.

Em Rondonópolis Mauro Mendes destacou a construção da nova sede do Sócio Educativo, para abrigar menores em situação de conflito com a lei. Conforme ele, o prédio está praticamente pronto e será inaugurado em breve.

“Também recuperamos várias escolas, compramos ar-condicionado para 15 unidades. Na área social e, só aqui em Rondonópolis, entregamos 12 mil cestas básicas e atendemos seis mil famílias com o cartão assistencial emergencial”, disse Mauro Mendes.

PREFEITURA

Após o evento na Uramb Mauro Mendes vai se reunir com o prefeito José Carlos do Pátio, que também está participando do encontro. Eles devem conversar sobre parcerias em andamento e também de outras ações conjuntas entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

“Vamos falar de algumas coisas importantes para Rondonópolis. Com certeza ele deve ter alguns projetos. Mas já estamos organizando a assinatura de um convênio em torno de R$ 40 milhões, 50% viabilizado pelo senador Carlos Fávaro e o restante do Governo do Estado, que será repassado para a Prefeitura fazer asfalto e melhorar a infraestrutura para as empresas se instalarem e crescerem mais”, adiantou.

Na reunião com o prefeito José Carlos do Pátio devem ser discutidos também a situação do Distrito Industrial gerido pelo Estado, a oficialização da implantação da Unemat e a construção de um novo Hospital Regional no município.

A programação de Mauro Mendes no município deve ser concluída com uma visita às obras na avenida W-11. “Queremos concluir o mais rápido possível, garantindo a ligação de toda aquela região. Vamos continuar trabalhando, fazendo o nosso papel e devolvendo ao cidadão de Rondonópolis aquilo que ele paga de impostos”, concluiu o governador.