Governador fala sobre cirurgias e anuncia R$ 61 milhões para obras nos distritos industriais

O governador Mauro Mendes disse que deixa Rondonópolis com o compromisso de repassar mais de R$ 60 milhões de reais para investimentos em obras de infraestrutura nos distritos industriais do município. Ele também afirmou que o Estado poderá custear procedimento em hospitais particulares para reduzir a fila por cirurgias eletivas no Hospital Regional. Os anúncios foram feitos hoje (23) em entrevista coletiva concedida após uma reunião com o prefeito José Carlos do Pátio.

Durante a reunião o prefeito vez um balanço das ações e mostrou os projetos que está desenvolvendo atualmente. Também falou da realidade dos distritos industriais (DI) e apresentou demandas para melhorar a infraestrutura principalmente do distrito mais antigo, que é gerido pelo Governo do Estado.

‘‘Conversamos e saímos daqui com o compromisso que o Governo do Estado vai repassar R$ 40 milhões e outros R$ 21 milhões de uma emenda do senador Carlos Fávaro, que já estão conosco. Então serão R$ 61 milhões par melhorar toda a infraestrutura dos distritos. Isso será muito bom porque atrairá investimentos, gerando empregos e renda no município”

José Carlos do Pátio disse que o município também deve investir outros R$ 40 milhões de reais nestas obras, mas ainda precisará de recursos para resolver o problema em todos os distritos industriais da cidade.

“Com recursos próprios a Prefeitura fez as obras do (Distrito) Razia, o Vetorasso vai ser pelo Estado. Também vamos entrar no distrito velho com a ajuda do estado. A situação lá, principalmente da avenida principal, é vergonhosa. Mas ainda vai faltar recursos para terminar, por exemplo, a infraestrutura do distrito da Vila Operária”, afirmou.

SAÚDE

O governador Mauro Mendes também falou sobre os problemas para a realização de cirurgias eletivas no Hospital Regional. Conforme ele a situação deve ser normalizada com a liberação de leitos hoje destinados a pacientes com Covid. Mas, de forma provisória, ele sugere que o município use recursos do Estado para contratar atendimentos na rede privada

“O governo tem hoje cerca de 105 milhões disponíveis para fazer estas cirurgias, em nossos hospitais ou nos hospitais particulares. As prefeituras podem apresentar projetos para receber o dinheiro do Governo do Estado e comprar estas cirurgias em hospitais particulares. Essa mesma estratégia está sendo usada em outras cidades também”, afirmou.

Antes da reunião com o prefeito, Mauro Mendes participou da abertura do 1º Encontro Regional de Lideranças comunitárias na sede da União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros (Uramb).