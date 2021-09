Medeiros afirma que manifestações demonstram força de Bolsonaro

O deputado federal José Medeiros (Podemos), vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal, afirma que as manifestações de 7 de setembro demonstraram força política do presidente e um profundo descontentamento da população com os posicionamentos antidemocráticos e inconstitucionais de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Os brasileiros fizeram a maior manifestação de apoio a um presidente da República já vista em nosso país. As pessoas foram para Brasília e saíram às ruas de várias cidades brasileiras em apoio ao presidente Bolsonaro, mas também para pedir liberdade e pedir que se cumpra a constituição. Pedir que um ministro, que é guardião da constituição, cumpra o seu dever. Infelizmente, estão interpretando a constituição de forma tão elástica que estão reescrevendo a legislação”, diz o parlamentar.

Ao contrário do que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o deputado federal ressalta que a manifestação foi pacífica e em defesa da liberdade. “Os Poderes não podem temer o povo nas ruas. O brasileiro mudou e está cada vez mais atento às movimentações políticas, deixando claro de que quem tira ou coloca presidente é o povo. E agora, a população vai permanecer nas ruas lutando pela liberdade, exigindo respeito entre os Poderes e respeito a nossa Constituição. É preciso deixar o presidente, que foi eleito de forma democrática, governar. O ministro Alexandre de Moraes está rasgando os pilares que sustentam a nossa democracia. O que o constitucionalista Alexandre de Moraes dizia no passado é difícil de reconhecer no cargo de ministro do STF”.