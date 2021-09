Médico acusado de matar esposa grávida vai a julgamento

O médico Fernando Veríssimo de Carvalho, 30 anos, começou a ser julgado hoje (20) pela 1ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT). Ele é acusado de matar a própria mulher, Beatriz Nuala Soares Milano, em 2018. Na época a vítima tinha apenas 23 anos e estava grávida.

O júri foi aberto por volta das 09h30 e é presidido pelo juiz Wagner Plaza Machado Júnior. Ele abriu a sessão ouvindo o médico perito Márcio Landi, responsável pelo laudo de necropsia que identificou a causa da morte de Beatriz.

Márcio Landi reiterou que o corpo da vítima não tinha sinais externos de agressões, mas foram identificadas marcas de violência no crânio, abaixo do couro cabeludo, e constatada a ocorrência de traumatismo crânio encefálico causado por objeto conduntendete.

Indagado pelo magistrado, o médico descartou a possibilidade de que os ferimentos internos possam ter sido causado por uma tentativa de suicídio. “Encontramos várias lesões. Em geral o primeiro golpe desse tipo deixa a pessoa atordoada, sem condições de aplicar os golpes seguintes”, disse ele descartando a possibilidade dos ferimentos terem sido auto infligidos.

O julgamento prossegue no Tribunal de Jurí de Rondonópolis e pode ser acompanhando pela internet, através do aplicativo Microsoft Teams.

O CASO

Beatriz Milano foi morta no dia 24 de novembro de 2018 na casa onde morava com Fernando Veríssimo de Carvalho, no bairro Vila Aurora. Os dois viviam juntos há dez meses.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio Fernando. Na época ele afirmou que havia dormido sala e que por volta de 3h acordou e foi até o quarto do casal, onde encontrou a mulher morta. Ele disse que apenas os dois estavam na casa e chegou a dar declarações à imprensa negando qualquer agressão à Beatriz.

As informações prestadas por ele foram contestadas pelo laudo pericial e também por indícios levantados pela investigação policial. Ele acabou preso depois de fugir da cidade e ser localizado no interior de São Paulo, na casa dos pais.