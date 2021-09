Medrado sai da Fazenda e Lary Bottino ocupa o lugar

A rapper Fernanda Medrado, que chegou a ser apontada como uma das favoritas da “Fazenda 13”, que nesta quarta-feira já havia tocado o sino e pedido para sair, hoje decidiu sair de vez.

Ontem, houve a compreensão da produção. Depois de deixar o programa, ela resolveu voltar. Hoje, a sua decisão foi acatada e considerada irreversível.

Medrado terá que devolver parte do cachê que havia recebido e não levará o carro que ganhou durante uma das atividades. E também não terá direito ao cachê de merchandising.

Para o seu lugar já foi definida a escolha de Lary Bottino, para quem não sabe, influenciadora, que em agosto passado esteve envolvida em uma troca de farpas com a cantora Anitta. Como se observa, já chega com credenciais.

Lary, 22 anos, solteira, mora em São Paulo e, segundo ela, tem quase 70 tatuagens espalhadas pelo corpo. Participou do “De Férias com o EX” na MTV e junto com a Anitta apresentou o programa “Dentro da Casinha”. Foi também uma das participantes do “Jogos dos Clones” na Record. Possui mais de um milhão de seguidores em seu Instagram e, segundo os seus mais próximos, tem um temperamento muito forte.

No entanto, a sua entrada na “Fazenda” passa agora a depender dos médicos. Antes terá se submeter a testes de saúde e cumprir um período de necessário isolamento.