Mendes anuncia redução em impostos da energia, gasolina e outros; veja

O governador Mauro Mendes (DEM) anunciou, na tarde desta terça-feira (27),

o que, segundo ele, representa o maior pacote de corte de impostos do Estado.

As reduções abrangem a energia elétrica, comunicação, gasolina e diesel. Segundo o governador, a lei passará a vigorar a partir de 1° de janeiro do de 2022 – desde que aprovada pelos deputados estaduais.

No total, a redução da carga tributária é de R$ 1,2 bilhão ao ano [valor que deixa de ser arrecadado pelo Estado].

Veja:

Energia elétrica – corte de 39% a 45% na arrecadação do imposto

Neste cenário, o governo abre mão de arrecadar R$ 732 milhões apenas em 2022.

Comunicação – Na telefonia fixa, redução de 32% e, para celular e Internet, 52% mais barata

Neste cenário, o governo abre mão de arrecadar R$ 198 milhões em 2022

Combustível – Redução de 7% no diesel e 10% na gasolina

Neste cenário, o governo abre mão de arrecadar R$ 200 milhões, no caso do diesel e R$ 69 milhões para gasolina

Gás industrial – Redução de 17% para 12%

Neste cenário, o governo abre mão de arrecadar R$ 8 milhões

Segundo Mendes, os setores foram escolhidos com base na abrangência, no impacto para o maior número de pessoas e empresas, bem como os de maior impacto econômico geral e multiplicador.

Histórico

Na ocasião, ele relembrou a situação encontrada em Mato Grosso à época em que assumiu a gestão, o que incluía salários e fornecedores atrasados, licitações desertas em razão da fama de “mau pagador” do Estado, dentre outras situações.

Conforme o governador, o Executivo ficou entre os anos de 2011 a 2019 com as despesas acima da arrecadação do Estado.

Cenário este que foi revertido em 2020, quando o Estado fechou o ano com despesas de R$ 18,1 bilhões e receitas em R$ 20,4 bilhões.