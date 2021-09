Mendes cita “ficha corrida” e diz que Emanuel faz bravata com VLT

O governador Mauro Mendes (DEM) classificou como “bravata” as constantes declarações por parte do prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), no que diz respeito à defesa da implantação do VLT.

Em entrevista recente, o emedebista chegou a afirmar que “quem manda em Cuiabá é o prefeito e que, dificilmente”, BRT será implantado na cidade”.

Como se sabe, o governo do Estado optou pela mudança do VLT para o BRT, com aval da Assembleia Legislativa.

Desde então, Emanuel tem tentado na Justiça, sem sucesso, “barrar” a implantação do modal.

“Quando ele fala em VLT é mais uma bravata. Ele promete uma guerra jurídica, mas está tomando uma surra. Tudo que tentou perdeu até agora. De uma guerra jurídica, está tomando uma saraivada jurídica”, disse Mendes.

“Ele não manda sozinho em Cuiabá. Eu não mando sozinho no governo. Não existe ‘prefeito todo poderoso’, ‘governador todo poderoso’. Vivemos em uma democracia. Tudo que ele tentou fazer ele perdeu porque está errado”, emendou o governador.

Ao tratar do assunto, Mendes ainda sugeriu que a defesa do prefeito pelo VLT nada mais é que uma “birrinha” por parte do gestor.

“Ele deveria pôr a mão na consciência e fazer o que é melhor para a população. Estamos muito convencidos que o BRT é o melhor, custa mais barato e irá produzir melhor resultado para Cuiabá”, disse.

“O VLT que ele defende tanto é o maior exemplo de corrupção. Fruto de propina. O VLT nasceu e sobreviveu pela corrupção. Esse modal foi enterrado. Porque ele quer fazer reviver?”, questionou Mendes.

“Ficha corrida”

Ainda durante entrevista a uma rádio da Capital, o governador disse que tem evitado responder as críticas do prefeito, em razão de ter um “estilo diferente” do emedebista.

De todo, recordou o fato de Emanuel, em pouco mais de 4 anos de mandato acumular o afastamento de sete secretários por supostos esquemas de corrupção, sobretudo, na área da saúde pública da Capital.

“Fui prefeito, conheço um pouco a cidade. Dei minha contribuição para melhorar a cidade. Sai de lá e não respondo a um processo por improbidade. Não tive secretário afastado por nada”, disse.

“Agora, o atual prefeito tem uma longa ficha corrida. Sete secretários afastados por corrupção. Isso é um negócio surreal. Não tem em lugar nenhum, Capital nenhuma no País que um prefeito tem sete secretários afastados por corrupção”, concluiu.