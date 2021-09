Menor de 13 anos fica ferido após invadir preferencial e bater moto que pilotava

Um adolescente de apenas 13 anos ficou ferido na noite deste sábado (05) após a bater a moto que pilotava em um carro. O acidente aconteceu no bairro Santa Cruz por volta das 23h.

De acordo com informações, o menor deslocava pela rua Francisco Felix quando no cruzamento com a rua João XXIII ignorou a sinalização e acabou batendo no veículo Tracker que seguia sentido Vila Operária.

No hospital, ele afirmou que a moto foi emprestada por um amigo.

A Polícia Civil esteve no local e investigará o caso.