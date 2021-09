Mês de agosto termina com chuvas acima da média

A cidade de São Paulo terminou o mês de agosto com os índices de chuva acima da média em 2021, segundo dados publicados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) em conjunto com a SIURB (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras), nesta quarta-feira (2).

No mês, houve 11 dias com chuva, sendo que a média é de apenas sete dias.

Foram 34,2mm de volume médio na cidade, sendo que o esperado eram 29,4mm. Foram 16,3% acima da média. O dia com maior volume de chuva foi 28 de agosto com 28,6mm.

O CGE registra informações de índices de chuva desde 1995 e, conforme esse histórico, o mês de agosto mais chuvosos ocorrereu em 2000, quando choveu 73,8mm, quase o dobro da quantidade de chuva esperada.

O mês de agosto com menos chuvas aconteceu no ano de 2007, quando os índices ficaram zerados.

Ainda de acordo com o CGE, ao final do mês de agosto, todas as regiões registraram volumes acima da média:

Zona Norte – 36,5mm

Zona Sul – 36,4mm

Zona Leste – 32,3mm

Zona Oeste – 31,6mm

Centro – 30,7mm

“Tivemos um típico mês de agosto com chuva levemente acima do esperado, resultado de uma frente fria que furou o bloqueio atmosférico que causou uma sequência de dez dias com temperaturas acima da média e baixos índices de umidade”, comentou o meteorologista do CGE, Thomaz Garcia.