Microsoft disponibiliza curso gratuito de Tecnologia focado em mulheres negras

A gigante do ramo de tecnologia Microsoft abriu as inscrições para a terceira turma do ‘Black Women in Tech’, projeto que oferece cursos gratuitos com foco na formação de mulheres negras para o mercado de Tecnologia. O formulário de inscrição deve ser preenchido até o dia 19 de setembro, no site do programa.

A iniciativa visa diminuir a lacuna de profissionais especializados no segmento, bem como ampliar a igualdade racial e de gênero. O início das aulas está previsto para o dia 27 de setembro e serão realizadas até o dia 22 de dezembro.

Para concorrer a uma vaga nos cursos gratuitos do Black Women in Tech, as candidatas devem participar de um desafio virtual chamado ‘Cloud Skill Challenge’, por meio da plataforma Microsoft Learn. O critério prévio é ter mais de 18 anos, se autodeclarar preta ou parda e cumprir os requisitos do preenchimento do questionário, que será enviado para as candidatas por e-mail.

Estão sendo oferecidas nesta edição do projeto 50 vagas para a participação de mulheres pretas e pardas em mentorias técnicas, focadas em tecnologia e nas certificações em Fundamentos do Microsoft Azure (AZ-900) e Fundamentos de Segurança (SC-900). Ao final das mentorias, as selecionadas receberão vouchers para realizar os exames de certificações da Microsoft em AZ-900 e SC-900.

Os cursos gratuitos também oferecerão módulos focados em Soft Skills, desenvolvimento de carreira e inglês básico. Além da participação na feira de empregabilidade promovida pela Microsoft, na qual conectará as profissionais às empresas parceiras da companhia, com o objetivo de fortalecer o networking para oportunidades de trabalho.