Ministro: “Bolsonaro está devolvendo esperança ao povo brasileiro”

Em nova passagem por Mato Grosso nesta semana, o ministro dos Transportes, Tarcísio de Freitas, aproveitou para fazer “propaganda” da gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“O que o governo Bolsonaro tem feito no Brasil inteiro é devolver a esperança ao povo brasileiro. Ele está concluindo obras que estavam há muito tempo paradas ou aguardadas”, disse.

As declarações foram dadas durante visita as obras do Anel Viário de Barra do Garças, na última quinta-feira (16).

“Essa obra aqui é um exemplo, vinha de dificuldade há bastante tempo. Estamos equacionando questões que impediam o andamento correto da obra até agora. E agora começa a tomar corpo, com previsão de entrega para o primeiro semestre do ano que vem”, concluiu.

Em tempo: as visitas do ministro ao Estado se intensificam em meio as especulações – já admitidas por ele próprio – de uma candidatura ao Senado por Mato Grosso.