Ministro da Educação visitará Mato Grosso e terá agenda em Rondonópolis

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou que visitará Mato Grosso a convite do senador Wellington Fagundes, de 29 de setembro a 1º de outubro, para cumprir agenda de inaugurações, visitas técnicas e posses de servidores em Rondonópolis e Cuiabá. “Esperamos que, além dos lançamentos, a gente possa definir investimentos prioritários do Governo Federal para o Estado”, adiantou Fagundes.

Wellington é relator do Orçamento 2022 para a Educação, e garante que seu relatório destinará recursos para aumentar o acesso ao ensino técnico-profissionalizante, por meio da ampliação dos Institutos Federais, além de garantir a recomposição do orçamento para ampliação das universidades públicas.

Em Rondonópolis, está prevista a inauguração de uma usina fotovoltaica na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), além da reabertura, pós-reforma, do Restaurante Universitário e a posse de novos servidores, também da Federal do município.

Cabe ressaltar que a posse desses funcionários foi solicitação de Wellington ao ministro Ribeiro, já que representa o último passo rumo à autonomia completa e ao pleno funcionamento da instituição.

Em seguida, a comitiva segue para Várzea Grande, onde assinará a ordem de serviço para retomada das obras do campus do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

Em Cuiabá, está prevista a visita às obras de reforma do anfiteatro do IFMT da capital e, em seguida, serão inauguradas salas de aula, laboratórios de informática e de química, com posterior homenagem aos servidores empossados como membros da Academia Mato-Grossense de Letras, História e Geografia.

“Outras inaugurações importantes que teremos na nossa capital, junto ao Ministro, é a de um bloco no centro de Medicina e Pesquisa com Animais (CEMPAS) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), de uma usina fotovoltaica na mesma universidade e de uma escola cívico-militar para a região”, disse Wellington.

“Esse é um reflexo do nosso compromisso pela ampliação do acesso às salas de aula, a interiorização do ensino superior e nosso trabalho pelo aumento de recursos”, comemorou o parlamentar.

Apesar de a visita não se estender ao “Nortão” do Estado, Wellington também assegura que já trabalha com o ministro pela criação da Universidade Federal do Norte de Mato Grosso, com sede em Sinop.

“Já houve, inclusive, autorização do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Ribeiro para comunicar que o campus do município será emancipado da UFMT após a aprovação de um projeto de lei específico”, adiantou o senador.