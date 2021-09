Ministro da Infraestrutura vai estar em MT nesta quinta (16) para vistoria de obras

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, vistoriam nesta quinta-feira (16), às 15h (horário de Brasília), as obras de implantação do Contorno Rodoviário de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, em Mato Grosso, e Aragarças, em Goiás.

O Contorno de Barra do Garças vai interligar as rodovias federais BR-070, BR-158 e a rodovia estadual MT-100, na divisa de Mato Grosso com o estado de Goiás. O projeto inclui duas pontes: uma sobre o rio Araguaia e outra sobre o rio Garças, que já estão concluídas. No total, o trecho soma cerca de 16 quilômetros, sendo 10 quilômetros em território mato-grossense e seis (6) quilômetros em Goiás.

Neste mês de setembro, o DNIT começou os serviços de encabeçamento (acesso) das pontes de concreto. Os maquinários pesados estão atuando em ritmo acelerado para executar a obra, que trará grandes melhorias para a infraestrutura da região do Araguaia, entre os estados de Goiás e Mato Grosso.

SERVIÇO

Vistoria às obras do Contorno Rodoviário de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças

Data: Quinta-feira (16), às 15h (Horário de Brasília)

Local: Rodovia BR-070 – Ponte sobre o Rio das Garças