Ministro da Educação inaugura obras e diz que UFR é exemplo para o país

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a usina fotovoltaica inaugurada na manhã de hoje (30) na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) é um exemplo para o país e para o mundo. A declaração foi feita durante a solenidade que marcou a inauguração de outras obras e também a posse de mais de 240 novos servidores da instituição. Também participam da solenidade o senador Wellington Fagundes, o deputado federal José Medeiros, o prefeito José Carlos do Pátio, o secretário estadual de Educação, Alan Porto e outras autoridades.

Conforme o ministro, além do ganho ambiental, a usina fotovoltaica também trará ganhos administrativos importantes. Ele explicou que o país gasta hoje cerca de R$ 900 milhões só com o pagamento da energia elétrica utilizada nos 281 campi das 69 universidades federais – recursos que poderão ser direcionados à pesquisa e outras obras.

“É muito importante esta conversa que a universidade, como centro de ciência, faz com a sociedade. Mostra também para o mundo que em pais que temos 365 dias de sol por ano nada mais justo que uma usina fotovoltaica”, afirmou.

Com a usina inaugurada hoje a UFR passa a ser a primeira universidade do país com 100% de eficiência energética. A unidade tem capacidade para produzir 1.811 kwp e é também a maior da região Centro Oeste entre os órgãos públicos. Nela foram investidos R$ 5.919.282,79, assegurados por uma emenda parlamentar do senador Wellington Fagundes.

“Teremos o abastecimento integral com energia limpa. Isso representará uma economia de cerca de 20% no custeio, recursos que poderão ser investidos investido em pesquisa, extensão e inovação”, explicou a reitora Analy Pollizel.

MAIS INVESTIMENTOS

A agenda do ministro Milton Ribeiro na UFR na manhã de hoje incluiu também as inaugurações do ambulatório escola, o bloco F, o bloco de laboratórios, a reforma do restaurante universitário, a reforma do bloco A e a implementação do sistema de tecnologia de informação da universidade.

Conforme o ministro da Educação foram investidos ao todo nesta obras mais de R$ 20 milhões. “Tudo obras viabilizadas pela nossa bancada, liderada pelo nosso senador Wellington Fagundes, e também pela sensibilidade do presidente da república Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes”.

Outra medida que segundo Milton Ribeiro é fruto da união dos esforços dos parlamentares e do Poder Executivo foi a abertura de mais de 240 cargos para a UFR.

“Nós autorizamos a contratação e delegação de cargos técnicos e acadêmicos, garantindo a autonomia administrativa, Quando sentei com o presidente para fazer esse pleito ele não mediu esforços. Nós mudamos a Constituição e por isso conseguimos atender a comunidade ainda neste ano”, afirmou.