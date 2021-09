Moradores e comerciantes do Jardim Oásis reclamam de esgoto a céu aberto

Moradores e comerciantes do bairro Jardim Oásis, em Rondonópolis (MT) reclamam de um esgoto a céu aberto na rua Seriema esquina com a avenida Arapongas. Segundo os moradores, o problema segue a cerca de 4 meses.

“A gente não tem o conforto de ficar dentro de casa. Desde maio que o esgoto está correndo. O Sanear vem limpa, mas de um tempo para cá estão deixando a desejar. Vem caminhão, quando vem três vezes por semana resolve, mas agora está do jeito que vocês estão vendo. A gente não aguenta dentro de casa. Queremos que o Sanear olhe para a gente e tente resolver esse problema, são várias ruas do bairro que tem esse problema” desabafa a moradora Marilei Francescon.

O local é cercado de comércio e o mau cheiro acaba prejudicando os atendimentos.

“A situação é bastante difícil. Aqui tem comércio, casas residenciais e esse esgoto a céu aberto já está a vários dias assim. A gente tem reclamado, eles tem vindo de vez em quando, as vezes vem até duas vezes no dia, mas não está resolvendo. A gente recebe os clientes na loja, ficamos desconfortável para atender os clientes com esse cheiro” relata o gerente comercial de uma loja, Agmar da Silva.

RESPOSTA SANEAR

Vamos enviar uma equipe para o local. Informamos que as ligações de esgoto naquela região não estão liberadas ainda, portanto, alguns moradores fazem as ligações por conta própria causando transtornos aos demais moradores.