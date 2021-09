Motorista capota caminhonete após atingir trator e é socorrido pelo Samu

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um trator deixou uma pessoa ferida na tarde desta quarta-feira (22) na BR 070, próximo à cidade de Primavera do Leste-MT. Com o impacto da colisão, a caminhonete capotou.

Segundo informações apuradas no local, o motorista da ranger seguia sentido Campo Verde a Primavera e, ao entrar uma estrada de terra que dá acesso a propriedades rurais, acabou atingindo um trator, que pertence à uma fazenda localizada a 300 metros do local do acidente.

Com o impacto da colisão, a caminhonete chegou a capotar e ficou parcialmente destruída. O motorista foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à uma unidade hospitalar de Primavera do Leste-MT.