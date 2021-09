Motorista de app tem dente quebrado após ser agredido com soco na boca

Um motorista de app foi agredido nesta sexta-feira (24) com um soco no rosto no Centro de Rondonópolis-MT.

A vítima estava com uma passageira dentro do veículo e no momento em que parou com o vidro abaixado no semáforo entre a Rua Fernando Correa e Avenida Bandeirantes, uma mulher se aproximou e pediu ajuda, ele informou que não tinha, então foi agredido com um soco na boca vindo a quebrar um de seus dentes.

O motorista seguiu seu trajeto e deixou a passageira no destino solicitado, então voltou no endereço que foi agredido e acionou a Polícia Militar (PM) que esteve no local, deteve a suspeita e encaminhou para a delegacia para se tomar as devidas providências.