Motorista de caminhonete bate em traseira de moto e foge do local

Um acidente entre caminhonete e uma motocicleta de cor preta aconteceu na noite desta sexta-feira (24) no bairro Sagrada Família em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, os dois veículos estavam no mesmo trajeto sentido Sagrada Família/ Parque de Exposições na Avenida dos Estudantes.

Em determinado momento, a caminhonete que conforme testemunhas se trata de uma S10 bateu na traseira da moto jogando o motociclista na pista contrária.

Após o forte impacto da colisão o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro.

O motociclista ficou ferido, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar e Polícia Civil também estiveram no local.