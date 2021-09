Motorista de carreta é feito refém e tem carga de milho roubada

O motorista de uma carreta que transportava milho foi mantido refém por cerca de 4h e teve a carga roubada nesta segunda-feira (27), na BR-364, km-298, em Jaciara (MT).

A vítima disse que foi abordada por três indivíduo no momento em que levantava para fazer um chimarrão no pátio de um restaurante. Um dos suspeitos estava utilizando uma pistola. O motorista foi colocado dentro de um carro Fiat/Siena e conduzido pelos suspeitos até o Morro do Cristo.

Os suspeitos informaram para a vítima que era um assalto e que só queriam a carga de milho.

A vítima foi liberada e seguiu para registrar a Ocorrência na cidade de Jaciara (MT).

A carreta foi abandonada pelos suspeitos e encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sem a carga de milho, horas após o crime, na rodovia da BR-163, Km 70. O veículo foi encaminhado para a Polícia Civil de Rondonópolis (MT).