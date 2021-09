Motorista flagra colisão entre veículos de carga na BR-163; Veja vídeo

Um motorista que trafegava pela BR-163, em Nova Mutum, na manhã desta quinta-feira (9), flagrou o acidente envolvendo dois veículos de cargo e que resultou na morte de três pessoas.

O acidente ocorreu pouco depois das 10h30, no km 589 da rodovia. Após o choque, os dois veículos pegaram fogo.

A equipe de resgate da Rota do Oeste – concessionária que administra a via – esteve no local e localizou imediatamente o motorista de uma carreta que conseguiu deixar o veículo antes das chamas atingirem.

O outro condutor e mais duas pessoas morreram carbonizadas.

O controle das chamas foi realizado pelo Corpo de Bombeiros com apoio do caminhão pipa da Rota do Oeste e de populares.

As Polícias Civil e Rodoviária Federal, e a Politec estiveram no local.

Após o trabalho da perícia, a Rota do Oeste atuou na limpeza da pista e liberação do tráfego.

Veja o momento da colisão: