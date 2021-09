Motorista morre carbonizado após capotar carro na MT-270

Um motorista ainda não identificado morreu carbonizado dentro do carro que dirigia no início da noite deste domingo (05) na MT-270, cerca de 5km após a entrada de São José do Povo.

Pelos sinais deixados na pista, o condutor seguia sentido Guiratinga a Rondonópolis quando perdeu o controle após uma curva. Ele entrou para o acostamento direito e depois tentou tirar para o esquerdo, mas acabou entrando na área ao lado do acostamento e capotando.

Sitiantes próximos viram uma fumaça e foram ao local apagar o fogo, quando se depararam com o carro em chamas. Foi possível ver que havia uma pessoa dentro.

Polícias Civil e Militares estiveram no local, assim como a Politec.