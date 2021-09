Movimentos sociais confirmam realização do ‘Grito dos Excluídos’ em Mato Grosso

Vários municípios de Mato Grosso já iniciaram os preparativos para a 27ª edição do Grito dos Excluídos, manifesto que tradicionalmente reúne movimentos sociais, representantes religiosos e minorias de todo o país. Este ano o evento traz como lema ‘A Vida em Primeiro Lugar’ e, além de passeatas, terá também versões virtuais e rodas de conversa.

Estão confirmadas manifestações de rua em Várzea Grande e Cuiabá. Na capital haverá um ato inter-religioso, político e cultural no dia 07 de setembro às 16 horas. Os manifestantes planejam uma caminhada saindo da Fundação Bradesco até a Praça do Jardim Vitória.

Em Barra do Garças a organização prepara uma roda de conversa com representantes de minorias e movimentos sociais. Também são preparados atos em Juína e Tangará da Serra. Em Sinop e Rondonópolis, as duas principais cidades do interior, a programação deve ser definida nesta semana.

Também está confirmada, para o dia 04 de setembro, a realização do ‘Grito dos Pantaneiros e Pantaneiras’, em Cáceres.

Em entrevista coletiva realizada ontem (31), os organizadores confirmaram que há uma preocupação maior com a segurança. Conforme eles, além de protocolos sanitários voltados à prevenção da Covid-19, estão sendo preparadas medidas visando prevenir o risco de violência contra os manifestantes.

A realização do manifesto já foi comunicada à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública e a orientação é para que todos redobrem os cuidados, focando a atenção nas reivindicações por inclusão e mais justiça social.

“Na nossa ação evangelizadora temos procurado sempre lembra que evangelizar é humanizar. Deus nos concedeu essa missão primária de lutar pela vida, ajudar-nos mutuamente a sermos homens e mulheres com vida digna e plena. Que o nosso grito tenha eco e fecunde as mentes e os corações das pessoas, que a nossa palavra seja de luz e esperança”, disse o padre Reinaldo Braga Júnior, da CNBB Oeste 2, durante a coletiva.