MPE requisitará inquérito policial militar por conta de sobrevoo em escola

O Ministério Público Estadual (MPE) irá requisitar a instauração de um inquérito policial militar, por conta do sobrevoo realizado por um helicóptero do Ciopaer, na manhã desta quinta-feira (2), em uma escola particular da Capital.

Durante o ato, uma bandeira do Brasil era empunhada por um dos tripulantes.

O episódio gerou muita polêmica e especulações, em razão de ter ocorrido após o afastamento de uma professora da unidade, que fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro durante uma aula a alunos o 3º ano.

Conforme o MPE, o pedido de inquérito partiu do promotor de justiça Paulo Henrique Amaral da Mota, que atua na área militar.

O documento será encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar.

“Atividade programada”

A escola se posicionou a respeito do sobrevoo nesta manhã e que, para alguns, foi interpretado como uma suposta intimidação das forças de segurança do Estado.

Segundo a direção da unidade, desde o dia 30 de agosto, os alunos estão celebrando a Semana da Pátria.

“Dentro do Projeto da Educação Infantil, os símbolos nacionais são trabalhados para sensibilizar os alunos sobre aquilo que forma nosso País, bem como as pessoas que contribuem para a existência da nossa Nação”, diz trecho de nota à imprensa.

“Dentro das salas, os professores trabalharam os símbolos de forma concreta, explorando as cores, as imagens, as formas geométricas e foi proposto para a culminância convidar o CIOPAER (Centro Integrado de Operações Aéreas) para palestras com os alunos e depois uma apresentação lúdica com o helicóptero e a bandeira nacional”, emendou a escola.