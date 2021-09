MPE vê “má-fé” e pede que Emanuel seja multado por não retomar aulas

O Ministério Público Estadual (MPE) requereu ao Poder Judiciário a aplicação de multa contra o prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), por não cumprimento da decisão que determinou o retorno das aulas presenciais na educação pública municipal.

O pedido partiu da 8ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, que apontou litigância de má-fé por parte do prefeito e tentativa de embaraço ao cumprimento de decisão judicial.

No último dia 31, a juíza Gleide Bispo atendeu a um pedido do MPE e determinou o retorno dos alunos às salas de aula. O prefeito, por sua vez, classificou a medida como “temerária” e ingressou com um pedido de reconsideração da decisão.

“Observa-se claramente do pedido de reconsideração do Município de Cuiabá o seu caráter meramente protelatório, a ‘criação’ de fato superveniente e oneroso para embaraçar o cumprimento da decisão judicial de reabertura das escolas, a ausência de lealdade processual, em evidente configuração de má-fé processual”, destacou o promotor de Justiça Miguel Slhessarenko Júnior.

Segundo ele, o Município de Cuiabá usou a discussão em uma outra ação que questionava a oferta de kits de alimentação escolar até julho como justificativa para onerar o patrimônio municipal e criar embaraço ao retorno das aulas.

“Na verdade, ao contrário do que tenta justificar o Município de Cuiabá, a ACP que trata da ampliação da oferta e entrega de kits de alimentação escolar perdeu seu objeto com o retorno das atividades escolares presencias/híbridas na rede pública municipal de Cuiabá, não existindo nenhuma justificativa para onerar o patrimônio municipal”, argumentou.

“Prejuízos graves”

O Ministério Público ressaltou também que há meses o Município vem sendo provocado a organizar e planejar o retorno gradativo e seguro das atividades presenciais na rede pública, para reduzir os graves prejuízos cognitivos, psicológicos e de aprendizagem dos alunos.

“Ao contrário do que alega o Município de Cuiabá, para ‘criar’ dificuldades ao cumprimento da liminar, é imperioso registrar que a reabertura gradual das escolas é de 30 % a 50 % dos alunos em cada unidade, reduzindo praticamente à metade (ou menos) o número de alunos e de profissionais da educação em cada escola”, acrescentou.

Por fim, o promotor citou que Cuiabá encontra-se na terceira semana consecutiva de classificação de risco baixa para contágio da Covid-19, o que justificaria inclusive a ampliação do atendimento presencial nas escolas públicas e privadas de Cuiabá para 70% ou 100%.

Na ação civil pública que questiona a reabertura das escolas, o MPE pediu a extensão da multa a Secretária Municipal de Educação, com possível afastamento do cargo caso não cumpra a decisão em 5 dias.