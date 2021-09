Mudança não afetará imóveis prediais na periferia, diz técnico da Prefeitura

A proposta de mudança na cobrança do IPTU preserva a população mais pobre e faz uma correção justa nas áreas de alto padrão. É o que garante o gerente do Departamento de Desenvolvimento Imobiliário da Secretaria Municipal de Receita, Édio Gomes da Silva. Segundo ele o realinhamento no preço dos terrenos atingirá menos de 20% da cidade.

A Câmara está discutindo dois projetos que tratam do assunto. O primeiro atualiza a planta de valores genéricos de imóveis territoriais, que é usada como base de cálculo e está ‘congelada’ há quase dez anos. O outro projeto altera as alíquotas do imposto.

“Temos 296 bairros na cidade e apenas em 48 deles haverá o realinhamento de preço dos terrenos”, explica.

Édio Gomes foi um dos técnicos que ajudou a elaborar as propostas em discussão no Legislativo. Também coube a ele esclarecer as dúvidas de vereadores e de representantes da sociedade em duas reuniões realizadas nesta semana pela Câmara Municipal.

Ele ressalta que as principais mudanças ocorrem em áreas de alto valor e nos terrenos sem construção.

“As pessoas que têm sua casinha lá na Vila Operária, no Parque Universitário e outros bairros podem ficar tranquilas. Os imóveis prediais localizados na periferia não terão aumento de IPTU”, destaca.

Segundo a Prefeitura a atualização foi recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e precisa ser aprovada ainda neste mês para vigorar em 2022.