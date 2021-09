Mulher que ostentava vida de luxo com dinheiro do crime é presa pela DERF

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (MT), realizou nesta sexta-feira (24), a prisão de uma mulher foragida da Justiça do Amazonas. Na ação um veículo de luxo comprado com dinheiro oriundo de ações criminosas foi apreendido.

Alvo de uma operação policial deflagrada no Estado do Amazonas, a procurada de 27 anos estava com o mandado de prisão em aberto, bem como responde pelos crimes de estelionato e promover ou constituir organização criminosa. Ela foi presa pelos policiais civis em uma residência de alto padrão na cidade de Rondonópolis.

Durante diligências investigativas, a equipe da Derf-Rondonópolis recebeu informação sobre um casal integrante de uma organização criminosa que estava na região e continua cometendo crimes, lavando dinheiro proveniente de golpes de estelionato, e estava com um veículo Corolla Toyota adquirido com lucro do tráfico.

Conforme apuração, o marido da mulher encontra-se preso após ser alvo de uma operação policial no Amazonas, porém continua cometendo crimes de estelionato.

Diante dos fatos os investigadores passaram a monitorar o endereço da suspeita, quando no final da tarde de sexta-feira (24), a equipe conseguiu abordar a suspeita no local. Ao perceber a presença dos policiais civis, a mulher tentou fingir que estava dormindo.

No interior do imóvel foi notado que a casa possui alto padrão de qualidade, com piso em porcelanato, móveis planejados e com acabamento de luxo. Na residência também havia o Corolla avaliado em cerca de R$ 120 mil. Na checagem foi verificado que o veículo estava no nome de indivíduos em emprego fixo e com condenações por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes.

Em cumprimento ao mandado de prisão, a suspeita foi presa e encaminhada junto com o automóvel apreendido até a Derf-Rondonópolis. Após ser ouvida, a mulher foi apresentada e colocada à disposição da Justiça.