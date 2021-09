Município notifica cerca de 20 estabelecimentos e alerta obrigatoriedade do cartão de vacina

A Vigilância Sanitária do Município (Visa) notificou nesta quarta-feira (1) pelo menos 20 estabelecimentos públicos e privados por descumprimento ao Decreto Municipal 10.294, que tornou obrigatório o controle de acesso mediante a comprovação da vacinação contra a Covid-19 ao menos com uma dose em Rondonópolis.

Entre os estabelecimentos notificados estão o Tabelionato de Notas e Registro Civil e o Rondon Plaza Shopping. Com a notificação, caso houver reincidência no não cumprimento do Decreto Municipal, os estabelecimentos serão multados.

A Vigilância Sanitária manterá a fiscalização na cidade com o objetivo de garantir que as determinações contidas no Decreto Municipal sejam cumpridas. Todos os estabelecimentos da cidade, públicos e privados devem realizar o controle de acesso, permitindo a entrada apenas das pessoas que comprovarem a vacinação com ao menos uma dose.

O Decreto Municipal 10.294 que estabeleceu a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação está em vigor desde sábado (28) e continua valendo para todo o município.