Na Capital, projeto prevê “passaporte da vacina” em locais com mais de 200 pessoas

A exemplo do que ocorre em outras cidades de Mato Grosso, tramita na Câmara de Cuiabá um projeto de lei que institui o “passaporte da vacina” para estabelecimentos e serviços do setor de eventos na cidade.

A obrigatoriedade contemplaria eventos como shows, feiras, congressos, jogos ou atividades com lotação superior a 200 pessoas.

A proposta é de autoria da vereadora Edna Sampaio (PT).

Pelo texto, deverá ser exigido do público comprovante de imunização completa contra a Covid-19.

Os estabelecimentos que descumprirem a medida serão notificados e poderão ter o alvará suspenso.

“É consenso que não podemos obrigar as pessoas a se vacinar, mas, ao mesmo tempo, quem se recusa a tomar vacina não pode pôr em risco a vida e a saúde das demais pessoas”, argumentou a vereador.

“O projeto visa o controle da vacinação através do passaporte obrigatório para casas de eventos com mais de 200 pessoas e recomendado para bares e congêneres que possam estimular os cidadãos com descontos ou premiações aos vacinados”, emendou ela.

Em cidades como Rondonópolis, por exemplo, iniciativa semelhante foi marcada por muita polêmica e protestos, sobretudo, de empresários dos setores possivelmente afetados.