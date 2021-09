Navio-petroleiro atraca em porto com baleia morta presa à proa

Um navio-petroleiro atracou no porto de Mizushima, na cidade japonesa de Kurashiki, com uma baleia morta de 10 m de comprimento presa à proa. Tão impressionante quanto a cena é o fato da tripulação não ter notado a colisão com o animal em alto-mar ou a prenseça dele no caso até a chegada à costa.

Em declaração ao jornal Yomiuri Shimbun, um porta-voz do Departamento da Guarda Costeira de Mizushima disse “nunca ter ouvido falar de uma baleia nessa situação”.

De acordo com autoridades locais, os petroleiros japoneses partem do litoral da cidade de Chiba em direção ao Oceano Pacífico — onde em algum ponto ocorreu o atropelamento. Em seguida, as embarcações retornam para atracarem no porto de Mizushima.

Apesar do incidente, o navio não apresenta danos significativos. A Prefeitura de Kurashiki promete estudar medidas para evitar esse tipo de ocorrência no futuro.

O Instituto de Pesquisa de Cetáceos de Tóquio acredita que a carcaça presa à proa do petroleiro pertenca a uma baleia-comum, também chamada de baleia-fin, com base no padrão da superfície corporal do animal.

A espécie é classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, da sigla em inglês).