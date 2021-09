Netflix libera imagens da 2ª temporada de Bridgerton

A Netflix liberou novas imagens da 2ª temporada de Bridgerton. Série teve destaque no evento TUDUM no último final de semana (25), quando foi liberado vídeo com cenas da nova temporada, que deve chegar em 2022.

A segunda temporada focará no livro de Julia Quinn chamado O Visconde que Me Amava, o segundo da franquia.

Para o novo ano teremos ainda os atores Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch, Rupert Young e Rupert Evans.

Nicola Coughlan retorna como Penelope Featherington, assim como Phoebe Dyvenor como Daphne. Quem não retorna é o ator Regé-Jean Page como o Duque do primeiro ano.