Neymar rebate críticas sobre forma física: ‘Na próxima peço camisa M’

Criticado nas redes sociais por estar aparentemente fora de forma, Neymar se defendeu com bom humor, na madrugada desta sexta-feira (3), após a vitória da seleção brasileira sobre o Chile por 1 a 0, em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

“A camisa era G. Tô no meu peso já. No próximo jogo peço a camisa M”, disse Neymar, entre emojis de risadas, em seu perfil nas redes sociais. O atacante fez uma partida bem abaixo do esperado na capital chilena, apagado durante boa parte do jogo e exibindo falta de ritmo.

Neymar se apresentou à seleção após disputar apenas uma partida nesta nova temporada europeia. Ele estreou no domingo passado, em jogo do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, e não permaneceu em campo durante os 90 minutos – foi substituído pelo então estreante Lionel Messi.

Na noite desta quinta, a falta de ritmo do atacante era visível em campo. Até o técnico Tite reconheceu a atuação abaixo do esperado do craque. “Todos os atletas ficam prejudicados na sua condição técnica no reinício. Não é um privilégio dele. Está aí o Matheus Cunha, que teve lesão, quase não veio (para a seleção), e entrou só uma parte no jogo.”

Também pelas redes sociais, Neymar reconheceu que a seleção jogou mal em Santiago, apesar do triunfo. “Jogamos bem? Não! Ganhamos? Sim! Então f… Segue o baile. Seguimos fazendo história”, afirmou, usando um palavrão para comentar a partida.

Ao fim da partida, o auxiliar técnico da seleção, Cléber Xavier, admitiu que a preocupação no momento é recuperar aqueles que foram titulares na noite de quinta. “Temos todo o cuidado agora. Amanhã (sexta) é dia para recuperar os atletas. No sábado, teremos um treino só para poder ir para o jogo no domingo. Temos que cuidar da recuperação, para buscar o melhor deles no domingo”, comentou.

Líder isolada das Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção brasileira volta a campo no domingo (5) para fazer o clássico com a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo. Para o jogo, Tite terá que fazer ao menos uma mudança entre os titulares. O zagueiro Marquinhos levou o segundo cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.