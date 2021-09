Nível do Rio Vermelho cai a um metro, Defesa Civil pede que população economize água

Um levantamento feito na manhã de hoje (24) pela equipe da Defesa Civil de Rondonópolis mostra que o nível do Rio Vermelho chegou a um metro, um dos menores níveis já registrados. A redução é resultado da estiagem prolongada; mas, por enquanto, ainda não há risco de desabastecimento.

Pelos parâmetros utilizados no município, é declarado estado de emergência sempre que o nível do Rio Vermelho fica abaixo de dois metros. Aliás, a régua milimétrica utilizada para fazer a medição marca apenas até 1,2 metros.

“Na medição de hoje precisamos contar com o apoio de topógrafos, já que o nível está bem abaixo do mínimo aferido por nossa régua. Eles utilizaram o mesmo método topográfico da medição de terrenos e o resultado nos impressionou”, disse o chefe da Defesa Civil no município, João Garcia, conhecido popularmente como João Mototáxi.

As informações reunidas pela Defesa Civil serão repassadas aos demais setores da Prefeitura para as providências cabíveis.

CUIDADOS

João Mototáxi afirmou que o quadro é grave, mas avalia que a situação não deve afetar o abastecimento de água no curto prazo.

“Graças aos investimentos do Sanear, hoje mais da metade do abastecimento é feito com água de poços artesianos. Isso diminui a dependência do Rio Vermelho e dá mais estabilidade ao sistema”, explicou.

Porém, a recomendação é para que as pessoas procurem desde já adotar medidas para economizar água através do uso racional.

A prevenção é necessária devido à falta de previsão de normalização do regime de chuvas e também para não sobrecarregar os poços artesianos.

“Já temos estudos apontando que nos últimos anos também houve uma redução gradual no nível do lençol freático, que abastece os poços artesianos. Se não mudarmos nossas práticas de consumo agora, no futuro poderemos ter problemas ainda mais graves”, alerta.