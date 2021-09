Nível do Rio Vermelho segue baixo, Defesa Civil propõe Comissão de Segurança Hídrica

As chuvas esparsas que caíram hoje (28) na região de Rondonópolis não alteraram a situação no Rio Vermelho. O nível continua abaixo de um metro, o menor registrado nos últimos 50 anos. A Prefeitura diz que não há riscos ao abastecimento, mas o chefe da Defesa Civil no município, João Mototáxi, defende a criação de uma Comissão de Gestão de Segurança Hídrica para acompanhar e propor medidas visando prevenir prejuízos maiores.

“Precisamos levar mais a sério esta questão, até porque o tudo indica que o prazo para a recuperação será muito longo”, defende.

Nesta semana o chefe da Defesa Civil conversou sobre o assunto com os vereadores Ozeas Reis, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, e Batista da Coder, que mora no bairro São Francisco – próximo ao Rio Vermelho.

Os dois vereadores se comprometeram a levar a questão para o Legislativo Municipal. A ideia é que a Comissão reúna representantes do Poder Público e da Sociedade para elaborar políticas públicas visando a preservação dos rios, nascentes e a orientação da população sobre o uso racional de água.

O prefeito José Carlos do Pátio também foi comunicado e manifestou preocupação. Ele pediu que a Defesa Civil mantenha a Secretaria de Governo informada e autorizou o início de estudos de ações de curto, médio e longo prazo para conter os efeitos da crise hídrica no município.

NASCENTES EM POXORÉU

O chefe da Defesa Civil também destacou a importância de medidas para proteger as nascentes (fontes de água) dos rios Arareau e Vermelho, em Rondonópolis, e pretende discutir o assunto também com as autoridades de Poxoréu – onde estão os rios que respondem pela maior parte da vazão do Rio Vermelho.

“Só o rio Arareau tem aqui em Rondonópolis mais de 100 nascentes e muitas estão secando. Precisamos dar mais apoio ao trabalho das ONGs que já atuam nesta área e reforçar a atuação do Poder Público. Mas é preciso também envolver as cidades vizinhas, em especial Poxoréu, para proteger a bacia hidrográfica como um todo”, explicou.

A reunião em Poxoréu deve ocorrer em outubro. A ideia é também unir esforços para cobrar mais recursos dos governos estadual e federal.

“Vamos conversar com os deputados estaduais e federais, com os senadores para que eles intercedam junto ao governador Mauro Mendes e ao presidente da República. É um problema que atinge a população, mas afeta também o pantanal. Ou seja, é um problema nacional”, concluiu o chefe da Defesa Civil.