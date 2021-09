No Dia do Churrasqueiro, expert dá 5 dicas para o churrasco perfeito

Nesta quinta-feira (30) celebra-se o Dia do Churrasqueiro, uma data que valoriza aquele que dá o suor, literalmente, para comandar a grelha e fazer o churrasco perfeito. Para turbinar o churras do fim de semana, o barbecue king José Mateus dá 5 dicas importantes para acertar no preparo das carnes. E ainda divide a receita do seu short rib com dry rub de café, um corte bovino de acém com osso, perfumado pelo tempero seco e grelhado à perfeição.

José Mateus, o King, é engenheiro mecânico de formação e “assador por paixão”, como ele mesmo se define. King conta que começou a fazer churrasco desde cedo na vida, mas há apenas 4 anos decidiu se especializar no mundo das carnes e não parou mais.

Hoje, fala de sua paixão em uma conta no Instagram com mais de 245 mil seguidores, onde partilha um pouco de sua técnica e posta fotos que impressionam os amantes de carnes. Também mantém um canal no YouTube com quase 70 mil seguidores e ministra cursos que podem transformar o churrasqueiro amador num verdadeiro rei do churrasco, como ele.

Acompanhe abaixo as dicas de King para um churras perfeito e arrase:

:: Carne de qualidade

Um dos pontos fundamentais para um bom churrasco é a escolha da carne. Procure peças que tenham boa camada de gordura e alto grau de marmoreio, ou seja, aquela gordura entremeada na peça. Para não errar, tente comprar os cortes em açougues e boutiques especializados. “Uma carne de qualidade fará você não decepcionar os convidados”, garante King.

:: Distância da brasa para a grelha

Parece óbvio, mas não é: para fazer um bom churrasco é preciso ter uma boa churrasqueira. O equipamento correto ajuda a atingir a temperatura correta e economizar combustível. Uma ótima dica é garantir uma distância de aproximadamente 20 cm do fundo da churrasqueira até a grelha. Dessa forma, consegue-se uma temperatura alta, ideal para o churrasco, sem gastar muito carvão.

:: Acendendo a churrasqueira

King diz que o ideal é acender a churrasqueira com 30 a 45 minutos de antecendência. “Assim, dá tempo de o carvão virar brasa forte e incandescente, que é a melhor para fazer o churrasco”, ensina ele.

:: Temperatura da brasa

É importante que a brasa esteja em uma temperatura alta para se obter aquela crostinha convidativa na carne, sem deixá-la com aspecto pálido. “Essa crostinha se chama ‘reação de Maillard’ e agrega muito sabor aos cortes”, diz King. O especialista ensina como identificar o momento certo de colocar a carne na grelha para conseguir a cor dourada e sabor delicioso: “Bote a mão no ar, na altura da grelha e, se aguentar apenas cerca de 3 a 4 segundos no calor, essa é a temperatura ideal”, ensina. Tome cuidado para não se queimar! “Depois de fazer a crostinha dos dois lados do steak, pode levar a carne para uma temperatura mais branda ou para acertar o ponto”, afirma.

:: Ponto da carne

O ponto da carne é primordial para um churrasco de qualidade. “Cada pessoa tem seu gosto, porém existe um ponto ideal que chamamos de ‘ponto menos’, aquele que deixa a carne ainda bem rosa por dentro”, explica King. De acordo com o especialista, esse ponto ideal preserva sabor, suculência e maciez, fazendo com que os convivas tenham a melhor experiência possível ao saborear o churrasco.

Short rib com dry rub de café, de José Mateus, o King

Ingredientes:

1 peça de short rib (corte retirado da costela, de acém com osso; cerca de 750g)

1 colher (chá) de café em pó

1/2 colher (chá) de semente de erva-doce picadas bem pequenas

1 colher (chá) de alho em pó

1 colher (chá) de cebola em pó

1 colher (chá) de pimenta-do-reino

2 colheres (chá) de sal de parrilla (tipo de sal grosso específico para churrasco)

Modo de preparo:

Para o dry rub (tempero seco): misture todos os ingredientes em um recipiente e passe no short rib, como se fosse um empanamento. Leve a carne à churrasqueira ou frigideira bem quente e asse até formar a crosta dourada e ficar no ponto de sua preferência.

Dica extra do King: com essa quantidade de dry rub dá para temperar até duas peças de short rib de cerca de 750 g cada.