No Dia do Cliente, Associação Comercial de Cuiabá oferece consulta gratuita ao CPF

Nesta quarta-feira (15.09), é celebrado o Dia do Cliente, evento criado para estreitar as relações entre o comércio e os consumidores. A data foi escolhida por ser o Dia Nacional da Defesa do Consumidor.

Como forma de homenagear o dia, a Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC) vai oferecer gratuitamente a consulta cidadã, onde os consumidores podem verificar se o CPF encontra-se com alguma dívida ou restrição.

O presidente da ACC, Jonas Alves, destaca que o cliente é fundamental para o desenvolvimento dos negócios e motiva o setor a buscar constantemente a evolução.

“Mais do que nunca, os comerciantes tiveram que rever suas estratégias para cativar o cliente, que é a razão de qualquer empreendimento comercial. Essa relação, que muitas vezes é de fidelidade, deve ser preservada com ações que gerem benefícios para ambos os lados”, lembrou.

Segundo Jonas, a entidade está todos os dias de portas abertas aos comerciantes da baixada cuiabana para oferecer amparo assistencial e representação nas esferas político e administrativas, priorizando sempre pelo bom atendimento aos clientes.

“E neste Dia do Cliente estaremos fazendo gratuitamente a consulta ao CPF de todos os cidadãos. É só procurar a nossa entidade, no centro de Cuiabá”, completou o líder empresarial.

Em 2021, a Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá completou 109 anos de existência. A entidade, sem fins lucrativos, prioriza pelo associativismo e pela união dos esforços para o desenvolvimento das atividades comerciais na Capital.

Sobre o Dia do Cliente



O Dia do Cliente, criado pelo empresário gaúcho José Carlos Rego, foi oficializado no Rio Grande do Sul, em 2003, e tem por finalidade homenagear os clientes e ajudar no desenvolvimento de uma relação de fidelidade entre os consumidores e os comerciantes.